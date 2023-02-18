Лидер "Наполи" Осимхен получил травму

Нападающий “Наполи” Виктор Осимхен получил травму.

Лидер неаполитанцев травмировался на 83-й минуте матча Серии А против “Сассуоло” (2:0).

После резкого рывка за мячом форвард присел на газон и показал на правую ногу. Вместо него на поле появился Джованни Симеоне.

В текущем сезоне Серии А на счету нигерийского футболиста 19 матчей, в которых он забил 18 голов.

О сроках восстановления игрока не сообщается.