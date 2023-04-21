Лидер "Наполи" Осимхен может сменить клуб из-за девушки
Новости футбола Сегодня, 03:18
Фото: твиттер Наполи
Нигерийский форвард “Наполи” Виктор Осимхен все еще близок к тому, чтобы сменить клуб ближайшим летом.
Итальянский клуб надеется получить хороший доход от его продажи, а главным претендентом на футболиста является “Бавария”.
Как пишет немецкий телеканал Sport1, у чемпиона Германии есть неожиданный преимущественный выбор.
Все дело в том, что немецкая команда очень нравится девушке Виктора, которая имеет немецкие корни и хочет вернуться в Германию.
Близка Германия и самому футболисту, ведь там он играл за “Вольфсбург”.
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