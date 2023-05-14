Лидер "Милана" вернулся в строй перед полуфиналом ЛЧ с "Интером"

Португальский нападающий “Милана” Рафаэл Леау восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе, сообщает Pazzi Di Fanta.

По сведениям источника, футболист, скорее всего, сможет сыграть в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов против “Интера”. Напомним, что в первом матче “Милан” проиграл на своем поле со счетом 0:2. Ответный матч “Интер” - “Милан” состоится 16 мая.

В нынешнем сезоне 23-летний Леау провел за “Милан” 44 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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