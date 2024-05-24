Лидер Милана не поддался соблазну английских клубов и ПСЖ

Ранее сообщалось о том, что вингер Милана Рафаэль Леао привлекает к себе внимание со стороны топовых европейских клубов, но португальский игрок принял для себя другое решение.

Как сообщает Руди Галетти, 24-летний футболист счастлив в Милане и полностью отдан проекту, который строится на «Сан-Сиро» и намерен связать себя с «россонери» и в будущем.

Ранее сообщалось, что вингер должен был стать заменой Килиана Мбаппе в ПСЖ, а также за ним следили Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити и лондонский Арсенал. Правда, Милан оценивает своего игрока в 145 миллионов евро, что отпугнуло некоторых претендентов на игрока.

В нынешнем сезоне 24-летний португалец совершил 28 голевых действий в 46 матчах Милана: 14 голов и столько же ассистов.Transfermarkt оценивает Леао в 90 миллионов евро.