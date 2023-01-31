Лидер "Милана" может покинуть клуб летом

“Милан” не может договориться о новом контракте с португальским нападающим Рафаэлом Леау, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, руководство итальянского клуба настаивало на включении в контракт пункта об отступных в размере 150 миллионов евро. Данный вариант не устраивал португальца, который был согласен только на 70-80 миллионов евро в качестве отступных. Кроме того, игрок хочет зарплату в размере семи миллионов евро в год, а клуб предлагает 6,5 миллионов в год.

Таким образом, форвард может быть продан следующим летом, так как его контракт истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне 23-летний Леау провел за “Милан” 27 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал девять результативных передач.

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