Лидер "Манчестер Юнайтед" перенес операцию

Защитник “Манчестер Юнайтед” Лисандро Мартинес успешно перенес операцию.

Ее проводили в связи с переломом плюсневой кости.

Как пишет источник, 25-летний чемпион мира не поможет своей команде в оставшейся части текущего сезона.

Жуткую травму Мартинес получил в первом матче четвертьфинала Лиги Европы против “Севильи”, который завершился со счетом 2:2.