Лидер "Лацио" согласился перейти в "Аль-Хилаль"

Полузащитник римского “Лацио” и сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич принял решение перейти в “Аль-Хилаль” из Саудовской Аравии, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, саудовский клуб заплатит за 28-летний футболиста 40 миллионов евро. При этом “Аль-Хилаль” заключит с игроком многомиллионный контракт до лета 2026 года.

Напомним, что Милинковичем-Савичем в течение нескольких лет интересовались европейские топ-клубы, но его трансфер так и не состоялся.

Милинкович-Савич выступает за “Лацио” с 2015 года. Он перешел в итальянский клуб из бельгийского “Генка”. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Всего хавбек провел за “Лацио” 341 матч во всех турнирах, забил 69 голов и отдал 59 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. В составе римского клуба Милинкович-Савич становился обладателем Кубка Италии в сезоне-2018/2019, а также дважды выиграл Суперкубок Италии в 2017 и 2019 годах.

Милинкович-Савич с 2017 года играет за сборную Сербии. Всего за сербскую национальную команду он провел 43 матча, забил семь голов и отдал восемь результативных передач, а также получил четыре желтые карточки.