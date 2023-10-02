Лидер Лацио продлил контракт с римским клубом

Луис Альберто останется игроком «Лацио» до лета 2027 года. Официальный сайт римского клуба сообщил о продлении контракта на два сезона с испанским атакующим полузащитником.

Луис Альберто может провести в «Лацио» более 10 лет. Ведь он перешел в римский клуб еще летом 2016 года. Луис Альберто забил 49 голов и сделал 70 ассистов в 271 матче за «орлов». Он выиграл Кубок Италии и два Суперкубка Италии.