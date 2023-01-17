Лидер киевского "Динамо" Цыганков зимой сменит клуб

Украинский вингер “Динамо” Виктор Цыганков перейдет в испанскую “Жирону”.

Как информирует ТаТоТаке, стороны решили не откладывать трансфер до лета.

Ожидается, что украинец перейдет в новый клуб уже зимой.

Ранее в СМИ писали, что Цыганков медосмотр в Испании и согласовал 4-летний контракт.

В текущем сезоне украинец провел 23 матча и забил 9 голов.