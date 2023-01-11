Лидер киевского "Динамо" Цыганков заинтересовал португальский гранд
Новости футбола Сегодня, 03:19
Фото: твиттер Динамо/Автор неизвестен
Многолетний лидер киевского “Динамо” Виктор Цыганков может перебраться в Португалию.
Как пишет местный журналист Бруно Андраде, в услугах игрока сборной Украины заинтересован “Порту”.
Напомним, что соглашение Цыганкова с “Динамо” истекает летом 2023 года и уже сейчас другие клубы могут предлагать ему свои соглашения.
Также в услугах Цыганкова заинтересован бельгийский “Андерлехт”.
В этом сезоне хавбек провел 13 матчей в УПЛ, в которых забил 10 голов.
Сасько Инга эксперт Dailysports
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