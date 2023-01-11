Лидер киевского "Динамо" Цыганков заинтересовал португальский гранд

Многолетний лидер киевского “Динамо” Виктор Цыганков может перебраться в Португалию.

Как пишет местный журналист Бруно Андраде, в услугах игрока сборной Украины заинтересован “Порту”.

Напомним, что соглашение Цыганкова с “Динамо” истекает летом 2023 года и уже сейчас другие клубы могут предлагать ему свои соглашения.

Также в услугах Цыганкова заинтересован бельгийский “Андерлехт”.

В этом сезоне хавбек провел 13 матчей в УПЛ, в которых забил 10 голов.