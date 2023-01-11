Лидер киевского "Динамо" не перейдет в "Порту"

“Порту” отказался покупать полузащитника киевского “Динамо” и сборной Украины Виктора Цыганкова, сообщает O Jogo.

По сведениям источника, португальский клуб не устроили финансовые требования футболиста, который хочет получать зарплату в размере трех миллионов евро в год. Такая сумма оказалась слишком высокой для “драконов”, которым пришлось бы потратиться еще и на трансфер игрока.

Ранее сообщалось, что украинцем также интересуются “Андерлехт” и ПСВ.

В нынешнем сезоне 25-летний Цыганков провел за “Динамо” 23 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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