Лидер киевского "Динамо" не перейдет в "Порту"
Новости футбола Сегодня, 12:42
Фото: инстаграм Виктора Цыганкова/Автор неизвестен
“Порту” отказался покупать полузащитника киевского “Динамо” и сборной Украины Виктора Цыганкова, сообщает O Jogo.
По сведениям источника, португальский клуб не устроили финансовые требования футболиста, который хочет получать зарплату в размере трех миллионов евро в год. Такая сумма оказалась слишком высокой для “драконов”, которым пришлось бы потратиться еще и на трансфер игрока.
Ранее сообщалось, что украинцем также интересуются “Андерлехт” и ПСВ.
В нынешнем сезоне 25-летний Цыганков провел за “Динамо” 23 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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