Лидер чемпионата Украины завершил первый зимний трансфер

Лидер чемпионата Украины “Днепр-1” завершил первый зимний трансфер.

Новичком команды стал крайний защитник “Вереса” Евгений Пасич.

Соглашение с украинским футболистом рассчитано до лета 2024 года.

По данным Transfermarkt, команда из Днепра заплатила за 29-летнего игрока 150 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Пасич провел 13 матчей за “Верес”, в которых сделал одну результативную передачу.