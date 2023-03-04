Лидер чемпионата Украины упустил победу над "Александрией"

В матче 16-го тура чемпионата Украины “Александрия” и “Днепр-1” сыграли вничью со счетом 2:2.

У хозяев дублем отметился Эмиль Мустафаев. У гостей забивали Доминго Бланко и Артем Довбик.

“Днепр-1”, набрав 36 очков, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. “Александрия” с 26 очками остался на пятой позиции.

“Александрия” – “Днепр-1” - 2:2 (1:1)

Голы: Бланко, 23 - 0:1, Мустафаев, 30 - 1:1, Довбик, 58 - 1:2, Мустафаев, 88 – 2:2

“Александрия”: Шевченко – Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Копина (Цуриков, 69) – Рыбалка (Сигеев, 82), Михайленко (Ковалец, 68), Мустафаев – Третьяков, Кобзарь (Кожушко, 56), Калитвинцев (Кулаков, 69).

“Днепр-1”: Макс Валеф – Амаш, Сарапий, Сваток, Хайнер – Бабенко, Рубчинский (Когут, 46) – Бланко (Назаренко, 82), Пихалонок, Гуцуляк – Довбик (Пидлепенец, 80).

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