Лидер Челси был признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии болельщиков

Хавбек Челси Коул Палмер был признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии болельщиков, о чем объявила Ассоциация профессиональных футболистов.

По итогам голосования болельщиков, Палмер обошел Фила Фодена, Родри и Эрлинга Холанда из Манчестер Сити, Мартина Эдегора, Деклана Райса, Уильяма Салиба из Арсенала, а также Олли Уоткинса из Астон Виллы.

22-летний игрок провел замечательный первый сезон на “Стэмфорд Бридж” после перехода из Манчестер Сити прошлым летом. Забив 22 гола и сделав 11 передач в Премьер-лиге, Палмер сыграл жизненно важную роль в становлении Челси, поскольку его прогресс в конце сезона позволил "синим" финишировать на шестом месте и пройти квалификацию в Европу.

Ранее Палмер также был признан лучшим молодым игроком чемпионата Англии сезона 2023/24 по версии лиги. Хавбек “пенсионеров” получил награду на Стэмфорд Бридж перед матчем 38-го тура против Борнмута.