Лидер "Брайтона" решил сменить команду

Полузащитник "Брайтона" Мойсес Кайседо планирует покинуть свою нынешнюю команду в ближайшем будущем.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 21-летний эквадорец входит в планы "Арсенала" и "Ливерпуля".

Отметим, что его контракт с "Брайтоном" должен действовать до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кайседо принял участие в 41 матче, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.