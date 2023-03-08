Лидер "Баварии" может завершить карьеру через год

Нападающий мюнхенской “Баварии” Томас Мюллер может завершить карьеру летом 2024 года, сообщает Sport Bild.

По сведениям источника, в клубе полагают, что футболист собирается сыграть за сборную Германии на Евро-2024, а затем уйти из футбола. Стоит отметить, что некоторые стриминговые компании уже предложили Мюллеру снять последние моменты в его карьере.

В нынешнем сезоне 33-летний Мюллер провел за “Баварию” 25 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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