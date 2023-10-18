Лидер Атлетика получил травму. Он пропустит матч с Барселоной

Вингер «Атлетик Бильбао» Нико Уильямс не поможет своей команде в ближайших матчах.

Звездный испанский футболист получил травму левой межрёберной мышцы. У него диагностировано повреждение на уровне промежутка между восьмым и девятым рёбрами в задней области.

Как сообщает Marca, по причине травмы вингер уже пропустил тренировку с командой.

Отметим, что повреждение Нико Уильямс получил в последнем матче сборной Испании в отборочном цикле чемпионата Европы-2024.

Сейчас игрок проходит курс реабилитации уже в своем клубе. Ожидается, что ему предстоит провести четыре тренировки, чтобы вернуться к полноценной физической форме.

Сам футболист рассказал, что испытывает острую боль. Ситуацию может помочь решить процедура инфильтрации.

В ближайшем туре чемпионата Испании «Атлетик» будет играть с действующим чемпионом страны «Барселоной». Встреча пройдёт 22 октября на стадионе «Олимпик Льюис Компанис».

Нико Уильямс является лидером басского клуба. В минувшем сезоне он провел за “Атлтетик” 43 матча во всех турнирах, забил девять мячей и отдал шесть голевых передач. В нынешнем Уильямс на его счету четыре голевых передачи в шести играх.