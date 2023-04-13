Лидер атак "Наполи" сможет сыграть в ответном матче ЛЧ с "Миланом"

Нигерийский нападающий “Наполи” Виктор Осимхен сможет принять участие в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против “Милана”, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, футболист восстановился после травмы из-за которой он пропустил несколько недель.

Матч “Наполи” - “Милан” состоится 18 апреля. В первом матче миланцы одержали победу со счетом 1:0.

В нынешнем сезоне 24-летний Осимхен провел за “Наполи” 29 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал пять результативных передач.

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