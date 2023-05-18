Лидер "Айнтрахта" хочет перейти в "Милан"

Японский полузащитник “Айнтрахта” Даити Камада хочет перейти в “Милан”, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство итальянского клуба в ближайшее время определится с позицией относительно трансфера игрока. Хавбека можно подписать бесплатно, так как его контракт с немецким клубом истекает ближайшим летом. Также японцем интересуется дортмундская “Боруссия”.

В нынешнем сезоне 26-летний Камада провел за “Айнтрахт” 44 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал шесть результативных передач.

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