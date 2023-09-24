Леви: Ошибался, когда назначал Конте и Моуриньо

Владелец Тоттенхэма назвал ошибками назначение на пост главного тренера своей команды Жозе Моуриньо и Антонио Конте. А также выразил поддержку нынешнему менеджеру Анге Постекоглу.

«Я хочу побеждать так же, как и остальные. Я был разочарован из-за того, что у нас небыло значимых побед. Мы пережили период, когда почти выиграли титул. С Маурисио у нас были очень хорошие времена. Мы не совсем достигли цели, но были очень близки и нам пришлось сменить стратегию. Она заключалась в том, чтобы пригласить специалиста с опытом завоевания трофеев и мы сделали это дважды.

Моуриньо и Конте отличные тренеры, но, возможно не для этого клуба. Мы хотим играть определенным образом и если это значит, что для победы нужно немножко больше времени, возможно, это правильный вариант для нас. Именно поэтому назначение Постекоглу было совершенно правильным решением», - сказал Дениэл Леви.

После шести сыгранных туров Тоттенхэм идет четвертым в таблице английской Премьер Лиги с 14-ю очками в активе.

Напомним, что сегодня Тоттенхэм сыграл вничью с Арсеналом в рамках шестого тура Английской Премьер Лиги.