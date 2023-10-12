Левандовский надеется сыграть в Эль-Класико

Нападающий Барселоны Роберт Левандовский надеется, что сможет восстановиться и сыграть в Эль-Классико, сообщает SportoweFakty.

Польский нападающий предоставил информацию о травме голеностопного сустава, которую он получил в матче Лиги Чемпионов против Порта. В интервью нападающего спросили, будет ли он готов к Эль-Классико, 28 октября, и сказал, что хотя его восстановление продвигается хорошо, он не будет рисковать, пока не будет полностью готов.

"Со среди по пятницу я отдыхал, с пятницы я работал и реабилитировался. Это самое важное время для моей лодыжки, чтобы отдохнуть. На следующей неделе можно будет больше сказать, но выглядит лучше, чем многие думали", - сказал он.

Однако даты возврата нет. Он надеется сыграть против Реал Мадрида, однако, если до конца не восстановится, то не будет рисковать своим здоровьем. Хави очень хочет, чтобы Левандовски успел восстановиться в Эль-Классико, поскольку он является лучшим бомбардиром Барсы в этом сезоне. Поляк забил пять голов в восьми матчах Ла Лиги.

Левандовский является одним из многих игроков в списке травмированных "Барселоны". Кроме него, в лазарете находятся также Ламине Ямал, Педри, Фрэнки де Йонг, Жюль Кунде и Рафинья.