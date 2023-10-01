Левандовски вновь заинтересовал клубы из Саудовской Аравии

Сразу четыре клуба Саудовской Профессиональной лиги по-прежнему заинтересованы в приобретении Роберта Левандовски, сообщает SPORT. Этим летом аравийские клубы уже пытались выманить поляка выгодными предложениями, но нападающий отказался покинуть Испанию сыграв за Барселону всего лишь один сезон. Но клубы с Ближнего Востока продолжают сохранять интерес к Левандовски и вновь будут пытаться переманить его в свои команды уже следующим летом.

Левандовски перешел в Барселону из Баварии летом 2022 года подписав трехлетний контракт. Поляк провел в мюнхенском клубе десять сезонов, забил 92 гола, до достижения легендарного Герда Мюллера ему не хватило пять голов. Каталонский клуб выкупил права на нападающего за€45 млн. В прошлом сезоне за Барселону Левандовски сыграл 44 матча, забил 31 гол и отдал семь результативных передач. В текущем сезоне за одиннадцать матчей нападающий уже забил восемь голов и отдал пять ассистов.