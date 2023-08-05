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Левандовски высказался о возможном завершении карьеры

Новости футбола Сегодня, 04:00
Левандовски высказался о возможном завершении карьеры Фото: твиттер Барселоны

Звездный форвард "Барселоны" и сборной Польши Роберт Левандовски пообщался с журналистами на тему вероятного завершения своей футбольной карьеры.

По словам бомбардира, ему пока рано думать о таком шаге, так как в мире футбола он еще не все увидел и изучил.

"Мне все еще нравится играть и забивать голы, я еще не исследовал футбол до конца. Я знаю, что все имеет свои пределы, но я считаю, что способен продолжать выступать еще долгое время. В настоящее время тренерская карьера не входит в мои планы, но, возможно, я буду так сильно скучать по этим ощущениям, что пересмотрю свое отношение к этому", - сказал он в комментарии журналисту Альфредо Педулле.

Отметим, что в прошлом сезоне итальянского чемпионата Левандовски принял участие в 34 матчах, в которых записал на свой счет 23 гола и 7 голевых передач.

До переезда в Испанию именитый форвард выступал за мюнхенскую "Баварию", где провел восемь сезонов.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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