Левандовски высказался о возможном возвращении в "Барселону"

Польский нападающий “Барселоны” Роберт Левандовски поделился мнением о возможном возвращении в каталонский клуб аргентинского нападающего Лионеля Месси, который выступает за “Пари Сен-Жермен”.

“Место Месси – в ”Барселоне". Это будет что-то невероятное, если он вернется. Надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем играть вместе", - приводит слова Левандовски Mundo Deportivo.

Напомним, что контракт 35-летнего Месси с ПСЖ истекает летом 2023 года. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно.

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