Левандовски высказался о возможном переезде в Саудовскую Аравию

Форвард "Барселоны" Роберт Левандовски рассказал о том, что думает о вероятном переходе в Саудовскую Аравию или МЛС.

По словам нападающего сборной Польши, такие вопросы пока его не тревожат, так как он счастлив в каталонском клубе.

"Саудовская Аравия? Сейчас это не занимает мои мысли. Я очень счастлив в "Барселоне", в команде, в этом городе и со своей семьей. Как человек, я действительно счастлив здесь. До прихода в "Барселону" я был просто футбольной машиной, а тут я стал гораздо более человеком.

У меня есть двухлетний контракт с опцией на продление. Раньше, до пандемии COVID-19, я действительно обдумывал возможность перейти в МЛС. Но потом сменил свое решение. После возглавления клуба в "Барселоне" мне очень сложно представить себя в другом месте", - сказал Левандовски цитирует его AS.

В новом сезоне на счету Левандовски провел пять матчей в чемпионате Испании, в которых забил три гола.