Левандовски высказался о своем первом сезоне в "Барселоне"

Форвард “Барселоны” Роберт Левандовски дал оценку своему первому сезону в чемпионате Испании.

"У меня всё отлично. У нас хорошие шансы на победу в чемпионате, что очень важно для клуба. Эта победа может стать первым шагом к тому, чтобы выиграть ещё больше в следующем сезоне.

У нас есть много молодых игроков, которым нужна эта победа. Она может стать следующим этапом в их развитии.

Что касается меня, то для меня это новый чемпионат в моей карьере. Я очень доволен направлением, в котором мы движемся", - сказал он.

В текущем сезоне поляк провел за каталонский клуб 41 матч во всех турнирах ,в которых забил 29 голов и отдал 9 результативных передач.