Левандовски выдал самую провальную серию с 2011 года

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски столкнулся с большими проблемами в новом сезоне.

На данный момент у форварда сборной Польши самая длинная безголевая серия с 2011 года. Известный нападающий не может забить уже в шести играх подряд.

Напомним, что Левандовски перебрался в “Барселону” летом 2022 года, а до этого он играл за мюнхенскую “Баварию”.

В первом сезоне за испанский клуб поляк сыграл 44 матча, в которых забил 33 гола и отдал восемь результативных передач.

Соглашение форварда рассчитано до лета 2026 года. Если верить порталу Transfermarkt, то сейчас стоимость футболиста на трансферном рынке не превышает 30 миллионов евро.

Напомним, что во вторник каталонская “Барселона” играла на выезде против украинского “Шахтера” и сенсационно проиграла. Несмотря на это, испанская команда осталась на первом месте в турнирной таблице и фактически решила вопрос с выходом в плей-офф Лиги чемпионов.