Левандовски в запасе. Стали известны составы команд на Эль-Класико

Сегодня в 16:15 по центральноевропейскому времени состоится матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся Барселона и мадридский Реал. Это будет первое Эль-Классико в этом сезоне.

Daily Sport предлагает вам ознакомиться с составами команд, которые сосвсем скоро выйдут на поле Олимпийского стадиона Барселоны.

Барселона: тер Штеген — Араухо, Кристенсен, Мартинес, Бальде — Гюндоган, Фермин, Канселу, Гави, Жоау Феликс — Ферран Торрес.

Запасные: Астралага, Пенья, Алонсо, Касадо, Кунде, Кубарши, Форт, Гую, Ромеу, Ямаль, Рафинья, Левандовски.

Главный тренер: Хави Эрнандес.

Реал Мадрид: Кепа — Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди — Чуамени — Вальверде, Кроос, Беллингем — Родриго, Винисиус.

Запасные: Лунин, Пинейро, Начо, Модрич, Камавинга, Хоселу, Лукас Васкес, Фран Гарсия, Браим Диас.

Главный тренер: Карло Анчелотти.