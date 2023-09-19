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Левандовски стал третьим игроком в истории, который забил 100 голов в еврокубках

Новости футбола Сегодня, 16:36
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Левандовски стал третьим игроком в истории, который забил 100 голов в еврокубках Фото: twitter.com/caughtoffside / Автор неизвестен

Польский нападающий Роберт Левандовский добрался до отметки в сто голов в клубных турнирах под эгидой УЕФА. Юбилей форвард отпраздновал в игре против Антверпена, забив второй гол своей команды.

В клубных турнирах поляк играл за Лех (6 голов), Боруссию Дортмунд (18), Баварию (69) и Барселону (7). Всего для ста голов нападающему понадобилось 139 матчей.

Отметим, что Роберт стал только третьим футболистом в истории, который достиг отметки в сто голов в еврокубках. Ранее это удавалось Криштиану Роналду (145 голов) и Лионелю Месси (132).

Также стоит добавить, что Антверпен стал 33-м клубом, которому забивал Левандовский в рамках Лиги чемпионов УЕФА. По этому показателю он сравнялся с бывшим нападающим Реала Раулем, на один клуб больше у Карима Бензема (34). Лидируют в этом списке также Месси и Роналду, которые забивали 40 и 38 соперникам соответственно.

35-летний Роберт Левандовский стал игроком Барселоны летом прошлого года. Каталонский клуб купил футболиста за 45 млн евро.

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