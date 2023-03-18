Левандовски рассказал о проблемах "Барселоны"

Форвард “Барселоны” Роберт Левандовски считает, что его команда не может бороться за три трофея в этом сезоне из-за множества проблем.

Он отметил, что команда играет хорошо, но не идеально.

"Мы можем стать более конкурентоспособной с одним-двумя новичками. Также признаю, что у нас были огромные проблемы Лиге чемпионов и нам надо их исправить.

Возвращение к былой славе займет время, но я всегда хотел играть в чемпионате Испании и решил стать частью команды после того, как увидел ее стратегию развития", - сказал он.