Левандовски рассказал, кто из игроков "Барселоны" удивил его больше всего

Форвард “Барселоны” Роберт Левандовски рассказал о том, кто больше всего удивил его в команде.

По словам футболиста, вингер Усман Дембеле произвёл на него наибольшее впечатление с первой же тренировки в клубе.

Левандовски назвал француза талантливым футболистом с индивидуальным набором качеств и отметил его прекрасную скорость.

Поляк не сомневается в том, что Дембеле может войти в число лучших игроков на своей позиции, если уже не является одним из них.

В текущем сезоне 25-летний Дембеле сыграл в 28 матчах, забив 8 голов и отдав 7 результативных передач.