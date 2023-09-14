Левандовски рассказал, когда завершит карьеру

Роберт Левандовски, нападающий "Барселоны", рассказал о своих планах на оставшуюся часть карьеры.

"У меня осталось два года контракта с "Барсой" и есть возможность продлить его ещё на один сезон. Но я не думаю о переходе в клуб из Саудовской Аравии. Я очень счастлив в Барселоне вместе со своей семьей, и это относится как к команде, так и к городу.

Скорее всего, эти годы будут моими последними в футболе. У меня осталось ещё два-три года. Не поймите меня неправильно, я всегда стремлюсь быть успешным и забивать голы, но я уже не такой быстрый, как прежде", - сообщил Левандовски.

В текущем сезоне форвард сборной Польши провёл четыре матча за "Барселону" во всех турнирах, где забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Его соглашение с испанским клубом действует до июня 2026 года.

Напомним, что Левандовски перебрался в каталонский клуб в 2022 году. В первый сезон в Испании он выиграл с командой титул чемпиона страны и стал лучшим бомбардиром первенства.