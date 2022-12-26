Левандовски рассказал, когда уйдет на заслуженный отдых

Форвард “Барселоны” Роберт Левандовски признался, что еще имеет достаточно сил для игры на высоком уровне.

По словам футболиста, он готов не понижать планку следующие три года.

“В таком режиме я работаю 10 или 15 лет, чтобы играть как можно больше. У меня нет ощущения, что я старше своих одноклубников, не чувствую себя на свой возраст”, - сказал он.

В текущем сезоне 34-летний Левандовски провел 28 матчей на клубном и международном уровне, в которых забил 21 мяч и отдал семь результативных передач.