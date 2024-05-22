Левандовски рассказал, как в Барселоне относятся к переходу Мбаппе в Реал
Одним из самых громких летних трансферов станет ожидаемый переход Килиана Мбаппе из ПСЖ в мадридский Реал. Казалось бы, что игрок такого класса должен наводить страх на соперников, но последние не придают французу в столице Испании такого большого значения.
Во всяком случае, так считает нападающий Барселоны Роберт Левандовски, который уверен, что в очных матчах многое будет зависеть от игроков «блауграны»:
«Это ещё не официально, но кажется, что все дороги ведут в Реал. Страх? Нет, конечно, он невероятный игрок, если он перейдет в Реал, это будет очень сильная команда.
Но наш менталитет должен быть таковой, что независимо от того, насколько хороши ваши игроки, если мы – команда и работаем вместе, мы сможем вас обыграть», – сказал польский нападающий в разговоре с Marca.