Левандовски рассказал, как в Барселоне относятся к переходу Мбаппе в Реал

Одним из самых громких летних трансферов станет ожидаемый переход Килиана Мбаппе из ПСЖ в мадридский Реал. Казалось бы, что игрок такого класса должен наводить страх на соперников, но последние не придают французу в столице Испании такого большого значения.

Во всяком случае, так считает нападающий Барселоны Роберт Левандовски, который уверен, что в очных матчах многое будет зависеть от игроков «блауграны»: