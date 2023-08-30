Левандовски признался, что у него есть проблемы

Польский форвард "Барселоны" Роберт Левандовски не стал скрывать, что в данный момент находится не в лучшей своей форме.

По словам звездного футболиста, ему нужно постараться, чтобы вернуть былые кондицие.

"Мне нужно поддерживать свой уровень и вернуться на правильный путь. С каждой игрой я чувствую, что мой тонус становится лучше. Каждый сезон отличается, и текущий сезон очень насыщенный. У нас много матчей, и на мой взгляд, важно не только начинать сезон хорошо, но и заканчивать его сильно", - сказал лидер атак каталонского клуба.

Также Левандовски отметил, что ему помогает его опыт.

“Иногда мне сложнее играть против двух центральных защитников, и в таких случаях мне приходится создавать моменты самостоятельно. В последних двух играх у меня было мало возможностей, так как я не получал много мячей”, - добавил он.

В трех матчах нового сезона звездный нападающий записал на свой лишь один гол, еще один раз он отдал голевую передачу на партнера. У каталонцев семь баллов после трех игр нового сезона.