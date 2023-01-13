Левандовски прервал серию безголевых матчей за "Барселону"

Форвард “Барселоны” Роберт Левандовски прервал серию из трех матчей, в которых он не мог забить в ворота соперника.

Вчера игрок сборной Польши отметился голом в ворота “Бетиса” в Суперкубке Испании.

Примечательно, что для Левандовского серия из трех матчей без голов стала худшей на клубном уровне с сентября 2020 года.

Напомним, что “Барселона” победила “Бетис” в серии пенальти и вышла в финал турнира, где сыграет с “Реалом” 15 января.