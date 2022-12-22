Левандовски получил "Золотую ногу" (фото)
Новости футбола Сегодня, 13:42
Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен
Польский нападающий “Барселоны” Роберт Левандовски получил почетную награду Golden Foot.
Данная награда ежегодно вручается футболисту от 28 лет. Победитель определяется по результатам голосования среди журналистов. Ранее ее вручали таким известным игрокам, как Криштиану Роналду, Мохамед Салах, Лука Модрич, Андрес Иньеста, Златан Ибрагимович, Роналдиньо, Андрей Шевченко, Роналдо и другим.
В нынешнем сезоне 34-летний Левандовски провел за “Барселону” и сборную Польши 28 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал семь результативных передач.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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