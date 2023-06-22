Левандовски ответил на 150-миллионное предложение из Саудовской Аравии

Нападающий “Барселоны” и сборной Польши Роберт Левандовски отказался от перехода в Саудовскую Аравию, сообщает Meczyki.pl.

По сведениям источника, один из саудовских клубов предлагал футболисту зарплату в размере 150 миллионов евро в год. Впрочем, форвард не захотел покидать каталонский клуб.

В нынешнем сезоне 34-летний Левандовски провел за “Барселону” 46 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.