Левандовски отреагировал на возможный переход Месси в "Барселону"

Польский нападающий “Барселоны” Роберт Левандовски поделился мнением о возможном переходе в каталонский клуб аргентинского нападающего “Пари Сен-Жермен” Лионеля Месси.

“Надеюсь, что Месси перейдет в ”Барселону". Возможно, через пару дней у нас будет больше информации. Верю, что мне будет легко играть вместе с ним, так как Лео играет почти на любой позиции", - приводит слова Левандовски Marca.

Напомним, что контракт 35-летнего Месси с ПСЖ истекает 30 июня и он сможет перейти в другой клуб бесплатно. В нынешнем сезоне он провел 40 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

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