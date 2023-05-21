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Левандовски отреагировал на скандальное заявление игроков "Барселоны" о россии

Новости футбола Сегодня, 15:55
Левандовски отреагировал на скандальное заявление игроков "Барселоны" о россии Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Польский нападающий “Барселоны” Роберт Левандовски прокомментировал скандальные заявления испанских защитников команды Серджи Роберто и Алекса Бальде, которые выразили поддержку российским футбольным фанатам.

“Я узнал о видео с участием Роберто и Бальде через некоторое время. Мягко говоря, я был очень удивлен. Я уточнил у клуба и знаю, что это не является официальной позицией ”Барселоны". Данное заявление они сделали на встрече с предствителями СМИ, которые владеют правами на трансляцию матчей Ла Лиги. У таких случаях игроки даже не знают, с кем говорят. Безусловно, это не может быть оправданием. Получилось очень плохо. Насколько я знаю, клуб собирается клуб принять какие-то меры в ответ на сложившуюся ситуацию", - приводит слова Левандовски Marca.

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Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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