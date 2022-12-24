Левандовски назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч"

Польский нападающий “Барселоны” Роберт Левандовски выразил мнение, что фаворитом в борьбе за “Золотой мяч” является нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионель Месси.

“Мне уже понятно, кто станет обладателем ”Золотого мяча". Возможно, претендентом является еще один футболист, который так же выступает за ПСЖ. Но чемпионом мира стал Месси, поэтому это станет решающим фактором. Лео точно является фаворитом. Он добился своей главной цели в карьере и теперь может наслаждаться этим", - приводит слова Левандовски Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ и сборную Аргентины 27 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 19 результативных передач. На счету 24-летнего Мбаппе 29 забитых мячей и семь голевых передач в 32 поединках за ПСЖ и сборную Франции.

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