Летом "Барселона" и "Реал" проведут матч в США

Летом "Барселона" и "Реал" проведут очное противостояние в ходе традиционного североамериканского турне.

По предварительной информации, встреча пройдет 30 июля в Далласе, который принимал матчи чемпионата мира 1994 года. В этом же городе будут проводиться игры на следующем чемпионате мира в 2026 году.

Для "Барселоны" это будет третий матч в рамках турне по странам Северной Америки.

Первую игру каталонцы проведут в Сан-Франциско, где встретятся с "Ювентусом", после чего в Лос-Анджелесе у них будет матч с лондонским “Арсеналом”.