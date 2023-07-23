Летний новичок "Баварии" получил тяжелую травму

Португальский защитник мюнхенской “Баварии” Рафаэл Геррейру выбыл из строя из-за травмы, сообщает kicker.

По сведениям источника, у футболиста диагностирован разрыв икроножной мышцы правой ноги. Травму он получил на тренировке немецкого клуба. В ближайшее время станут известны точные сроки восстановления игрока. Обычно игроки после таких травм восстанавливаются несколько месяцев.

29-летний Геррейру перешел в “Баварию” в летнее трансферное окно на правах свободного агента и подписал с мюнхенским клубом контракт, который действует до лета 2026 года. Предыдущим клубом португальца была дортмундская “Боруссия”, в которую он перешел летом 2016 года из “Лорьяна”. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Дортмунда 224 матча во всех турнирах, забил 40 голов и отдал 50 результативных передач. В составе “Боруссии” Геррейру два раза становился чемпионом Германии в сезонах-2016/2017 и 2020/2021, а также становился обладателем Суперкубка Германии в 2019 году.

Геррейру с 2014 года играет за сборную Португалии. Всего он провел за португальскую национальную команду 64 матча, забил четыре гола и отдал 13 результативных передач, а также получил три желтые карточки.