Летние Олимпийские игры 2024 года. Все чемпионы

В пятницу, 26 июля, состоялось официальное открытие Олимпийских игр 2024, а уже на следующий день, 27 июля, были разыграны первые награды.

В первый день мы имеем уже нескольких олимпийских чемпионов. Продолжатся соревнования до 11 августа, когда разыграются последние награды и состоится церемония закрытия. В течение 19 дней спортсмены будут бороться за награды в 32 видах спорта. Всего будет разыграно 329 золотых медалей.

Команда Dailysports подготовила для вас список всех олимпийских чемпионов 2024

Мужчины

Велоспорт

Раздельная гонка: Ремко Эвенпул (Бельгия)

Маунтинбайк: Топ Пидкок (Великобритания)

BMX-фристайл: Хосе Торрес Хиль (Аргентина)

Раздельная гонка: Ремко Эвенпул (Бельгия) Маунтинбайк: Топ Пидкок (Великобритания) BMX-фристайл: Хосе Торрес Хиль (Аргентина) Гребля на байдарках и каноэ

Слалом C-1: Николя Гестен (Франция)

Академическая гребля в парных 4-х: Нидерланды

Слалом C-1: Николя Гестен (Франция) Академическая гребля в парных 4-х: Нидерланды Дзюдо

60 кг: Елдос Сметов (Казахстан)

66 кг: Хифуми Абе (Япония)

73 кг: Хидаят Гейдаров (Азербайджан)

81 кг: Таканори Нагасе (Япония)

60 кг: Елдос Сметов (Казахстан) 66 кг: Хифуми Абе (Япония) 73 кг: Хидаят Гейдаров (Азербайджан) 81 кг: Таканори Нагасе (Япония) Конный спорт

Индивидуальное троеборье: Михаэль Юнг на Бурундуке Фрх (Германия)

Командное троеборье: Розалинд Кантер на Лордшипс Граффало, Том МакЮэн на Джей Ди Дублин, Лаура Коллетт на Лондон 52 (Великобритания)

Индивидуальное троеборье: Михаэль Юнг на Бурундуке Фрх (Германия) Командное троеборье: Розалинд Кантер на Лордшипс Граффало, Том МакЮэн на Джей Ди Дублин, Лаура Коллетт на Лондон 52 (Великобритания) Регби-7

Франция

Франция Скейтбординг

Стрит: Юто Хоригоме (Япония)

Стрит: Юто Хоригоме (Япония) Спортивная гимнастика

Командное многоборье: Дайки Хасимото, Кадзума Кая, Шинносуке Ока, Такааки Сугино, Ватару Танигава (Япония)

Командное многоборье: Дайки Хасимото, Кадзума Кая, Шинносуке Ока, Такааки Сугино, Ватару Танигава (Япония) Стрельба

Пневматическая винтовка/смешанные команды: Шен Лихао (в паре с Хуан Юйтин) (Китай)

Пневматический пистолет 10 м: Се Юй (Китай)

Пневматическая винтовка на 10 метров: Шэн Лихао (Китай)

Стрельба в трапе: Натан Хэйлз (Великобритания)

Пневматическая винтовка/смешанные команды: Шен Лихао (в паре с Хуан Юйтин) (Китай) Пневматический пистолет 10 м: Се Юй (Китай) Пневматическая винтовка на 10 метров: Шэн Лихао (Китай) Стрельба в трапе: Натан Хэйлз (Великобритания) Стрельба из лука

Команда: Ким Дже-Док, Ким У-Чжин, Ли У-Сок (Южная Корея)

Команда: Ким Дже-Док, Ким У-Чжин, Ли У-Сок (Южная Корея) Фехтование

Индивидуальная сабля: О Сан Ук (Южная Корея)

Индивидуальная шпага: Кано Коки (Япония)

Индивидуальная рапира: Чхен Ка-Лонг (Гонконг)

Индивидуальная сабля: О Сан Ук (Южная Корея) Индивидуальная шпага: Кано Коки (Япония) Индивидуальная рапира: Чхен Ка-Лонг (Гонконг) Плавание

4 х 100 м эстафета вольный стиль: Джек Алекси, Крис Джулиано, Хантер Армстронг и Калеб Дрессель (США)

400 м вольный стиль: Лукас Мертенс (Германия)

100 м брас: Николо Мартиненьи (Италия)

400 м комплекс: Леон Маршан (Франция)

200 м вольным стилем: Давид Поповичи (Румыния)

100 м на спине: Томас Чеккон (Италия)

800 м вольный стиль: Дэниел Виффен (Ирландия)

4 х 200 м вольный стиль: Джеймс Гай, Томас Дин, Мэттью Ричардс и Данкан Скотт (Великобритания)

4 х 100 м эстафета вольный стиль: Джек Алекси, Крис Джулиано, Хантер Армстронг и Калеб Дрессель (США) 400 м вольный стиль: Лукас Мертенс (Германия) 100 м брас: Николо Мартиненьи (Италия) 400 м комплекс: Леон Маршан (Франция) 200 м вольным стилем: Давид Поповичи (Румыния) 100 м на спине: Томас Чеккон (Италия) 800 м вольный стиль: Дэниел Виффен (Ирландия) 4 х 200 м вольный стиль: Джеймс Гай, Томас Дин, Мэттью Ричардс и Данкан Скотт (Великобритания) Прыжки в воду

Синхронные прыжки в воду с 10 м: Ян Хао, Лянь Цзюньцзе (Китай)

Синхронные прыжки в воду с 10 м: Ян Хао, Лянь Цзюньцзе (Китай) Настольный теннис

Смешанные пары: Ван Чуцинь, Сунь Инша (Китай)

Смешанные пары: Ван Чуцинь, Сунь Инша (Китай) Триатлон : Алекс Йи (Великобритания)

Женщины

Велоспорт

Раздельная гонка: Грейс Браун (Австралия)

Маунтинбайк: Полин Ферран-Прево (Франция)

BMX-фристайл: Дэн Явэнь (Китай)

Раздельная гонка: Грейс Браун (Австралия) Маунтинбайк: Полин Ферран-Прево (Франция) BMX-фристайл: Дэн Явэнь (Китай) Гребля на байдарках и каноэ

Байдарки-одиночки: Джессика Фокс (Австралия)

Академическая гребля в парных 4-х: Великобритания

Байдарки-одиночки: Джессика Фокс (Австралия) Академическая гребля в парных 4-х: Великобритания Прыжки в воду

Синхронные прыжки с трамплина: Чэнь Ивэн и Чанг Яни

Синхронные прыжки в воду с 10 м: Чэнь Юйси и Цюань Хунчань (Китай)

Синхронные прыжки с трамплина: Чэнь Ивэн и Чанг Яни Синхронные прыжки в воду с 10 м: Чэнь Юйси и Цюань Хунчань (Китай) Дзюдо

48кг: Нацуми Цунода (Япония)

52 кг: Дийора Келдийорова (Узбекистан)

57 кг: Криста Дегучи (Канада)

63 кг: Андрея Лешки (Словения)

48кг: Нацуми Цунода (Япония) 52 кг: Дийора Келдийорова (Узбекистан) 57 кг: Криста Дегучи (Канада) 63 кг: Андрея Лешки (Словения) Регби-7

Новая Зеландия

Новая Зеландия Стрельба

Пневматическая винтовка/смешанные команды: Хуан Юйтин (в паре с Шен Лихао) (Китай)

Пневматический пистолет 10 м: О Е Цзинь (Южная Корея)

Пневматическая винтовка на 10 метров: Бан Хё Чжин (Южная Корея)

Стрельба в трапе: Адриана Руано Олива (Гватемала)

Пневматическая винтовка/смешанные команды: Хуан Юйтин (в паре с Шен Лихао) (Китай) Пневматический пистолет 10 м: О Е Цзинь (Южная Корея) Пневматическая винтовка на 10 метров: Бан Хё Чжин (Южная Корея) Стрельба в трапе: Адриана Руано Олива (Гватемала) Стрельба из лука

Командное первенство: Чон Хон Йон, Лим Си Хьон, Нам Со Хьон (Южная Корея)

Командное первенство: Чон Хон Йон, Лим Си Хьон, Нам Со Хьон (Южная Корея) Скейтбординг

Стрит: Коко Йошидзава (Япония)

Стрит: Коко Йошидзава (Япония) Фехтование

Индивидуальная шпага: Ман Вай Конг (Гонг Конг)

Индивидуальная рапира: Ли Кифер (США)

Индивидуальная сабля: Манон Брюне (Франция)

Фехтование на шпагах (командное): Италия

Индивидуальная шпага: Ман Вай Конг (Гонг Конг) Индивидуальная рапира: Ли Кифер (США) Индивидуальная сабля: Манон Брюне (Франция) Фехтование на шпагах (командное): Италия Плавание

400 м вольным стилем: Ариарн Титмус (Австралия)

4 х 100 м эстафета вольным стилем: Молли О'Каллаган, Шайни Джек, Эмми МакКеон и Мэг Харрис (Австралия)

100 м батерфляй: Торри Хаск (США)

200 м вольным стилем: Молли О'Каллаган (Австралия)

100 м брассом: Татьяна Смит (ЮАР)

400 м комплексное плавание: Саммер Макинтош (Канада)

100 м на спине: Кейли Маккиоун (Австралия)

400 м вольным стилем: Ариарн Титмус (Австралия) 4 х 100 м эстафета вольным стилем: Молли О'Каллаган, Шайни Джек, Эмми МакКеон и Мэг Харрис (Австралия) 100 м батерфляй: Торри Хаск (США) 200 м вольным стилем: Молли О'Каллаган (Австралия) 100 м брассом: Татьяна Смит (ЮАР) 400 м комплексное плавание: Саммер Макинтош (Канада) 100 м на спине: Кейли Маккиоун (Австралия) Настольный теннис

Смешанные пары: Ван Чуцинь, Сунь Инша (Китай)

Смешанные пары: Ван Чуцинь, Сунь Инша (Китай) Триатлон : Кассандра Богран (Франция)

Также напомним вам, что команда Dailysports подготовила для вас информацию с общим медальным зачетом на Олимпийских играх 2024 года в Париже.