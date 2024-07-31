Летние Олимпийские игры 2024 года. Все чемпионы
Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:59Илья Хмельницкий эксперт Dailysports
Фото: Benoit Tessier/Reuters
В пятницу, 26 июля, состоялось официальное открытие Олимпийских игр 2024, а уже на следующий день, 27 июля, были разыграны первые награды.
В первый день мы имеем уже нескольких олимпийских чемпионов. Продолжатся соревнования до 11 августа, когда разыграются последние награды и состоится церемония закрытия. В течение 19 дней спортсмены будут бороться за награды в 32 видах спорта. Всего будет разыграно 329 золотых медалей.
Команда Dailysports подготовила для вас список всех олимпийских чемпионов 2024
Мужчины
- Велоспорт
Раздельная гонка: Ремко Эвенпул (Бельгия)
Маунтинбайк: Топ Пидкок (Великобритания)
BMX-фристайл: Хосе Торрес Хиль (Аргентина)
- Гребля на байдарках и каноэ
Слалом C-1: Николя Гестен (Франция)
Академическая гребля в парных 4-х: Нидерланды
- Дзюдо
60 кг: Елдос Сметов (Казахстан)
66 кг: Хифуми Абе (Япония)
73 кг: Хидаят Гейдаров (Азербайджан)
81 кг: Таканори Нагасе (Япония)
- Конный спорт
Индивидуальное троеборье: Михаэль Юнг на Бурундуке Фрх (Германия)
Командное троеборье: Розалинд Кантер на Лордшипс Граффало, Том МакЮэн на Джей Ди Дублин, Лаура Коллетт на Лондон 52 (Великобритания)
- Регби-7
Франция
- Скейтбординг
Стрит: Юто Хоригоме (Япония)
- Спортивная гимнастика
Командное многоборье: Дайки Хасимото, Кадзума Кая, Шинносуке Ока, Такааки Сугино, Ватару Танигава (Япония)
- Стрельба
Пневматическая винтовка/смешанные команды: Шен Лихао (в паре с Хуан Юйтин) (Китай)
Пневматический пистолет 10 м: Се Юй (Китай)
Пневматическая винтовка на 10 метров: Шэн Лихао (Китай)
Стрельба в трапе: Натан Хэйлз (Великобритания)
- Стрельба из лука
Команда: Ким Дже-Док, Ким У-Чжин, Ли У-Сок (Южная Корея)
- Фехтование
Индивидуальная сабля: О Сан Ук (Южная Корея)
Индивидуальная шпага: Кано Коки (Япония)
Индивидуальная рапира: Чхен Ка-Лонг (Гонконг)
- Плавание
4 х 100 м эстафета вольный стиль: Джек Алекси, Крис Джулиано, Хантер Армстронг и Калеб Дрессель (США)
400 м вольный стиль: Лукас Мертенс (Германия)
100 м брас: Николо Мартиненьи (Италия)
400 м комплекс: Леон Маршан (Франция)
200 м вольным стилем: Давид Поповичи (Румыния)
100 м на спине: Томас Чеккон (Италия)
800 м вольный стиль: Дэниел Виффен (Ирландия)
4 х 200 м вольный стиль: Джеймс Гай, Томас Дин, Мэттью Ричардс и Данкан Скотт (Великобритания)
- Прыжки в воду
Синхронные прыжки в воду с 10 м: Ян Хао, Лянь Цзюньцзе (Китай)
- Настольный теннис
Смешанные пары: Ван Чуцинь, Сунь Инша (Китай)
- Триатлон: Алекс Йи (Великобритания)
Женщины
- Велоспорт
Раздельная гонка: Грейс Браун (Австралия)
Маунтинбайк: Полин Ферран-Прево (Франция)
BMX-фристайл: Дэн Явэнь (Китай)
- Гребля на байдарках и каноэ
Байдарки-одиночки: Джессика Фокс (Австралия)
Академическая гребля в парных 4-х: Великобритания
- Прыжки в воду
Синхронные прыжки с трамплина: Чэнь Ивэн и Чанг Яни
Синхронные прыжки в воду с 10 м: Чэнь Юйси и Цюань Хунчань (Китай)
- Дзюдо
48кг: Нацуми Цунода (Япония)
52 кг: Дийора Келдийорова (Узбекистан)
57 кг: Криста Дегучи (Канада)
63 кг: Андрея Лешки (Словения)
- Регби-7
Новая Зеландия
- Стрельба
Пневматическая винтовка/смешанные команды: Хуан Юйтин (в паре с Шен Лихао) (Китай)
Пневматический пистолет 10 м: О Е Цзинь (Южная Корея)
Пневматическая винтовка на 10 метров: Бан Хё Чжин (Южная Корея)
Стрельба в трапе: Адриана Руано Олива (Гватемала)
- Стрельба из лука
Командное первенство: Чон Хон Йон, Лим Си Хьон, Нам Со Хьон (Южная Корея)
- Скейтбординг
Стрит: Коко Йошидзава (Япония)
- Фехтование
Индивидуальная шпага: Ман Вай Конг (Гонг Конг)
Индивидуальная рапира: Ли Кифер (США)
Индивидуальная сабля: Манон Брюне (Франция)
Фехтование на шпагах (командное): Италия
- Плавание
400 м вольным стилем: Ариарн Титмус (Австралия)
4 х 100 м эстафета вольным стилем: Молли О'Каллаган, Шайни Джек, Эмми МакКеон и Мэг Харрис (Австралия)
100 м батерфляй: Торри Хаск (США)
200 м вольным стилем: Молли О'Каллаган (Австралия)
100 м брассом: Татьяна Смит (ЮАР)
400 м комплексное плавание: Саммер Макинтош (Канада)
100 м на спине: Кейли Маккиоун (Австралия)
- Настольный теннис
Смешанные пары: Ван Чуцинь, Сунь Инша (Китай)
- Триатлон: Кассандра Богран (Франция)
Также напомним вам, что команда Dailysports подготовила для вас информацию с общим медальным зачетом на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
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