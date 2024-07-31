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Летние Олимпийские игры 2024 года. Все чемпионы

Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:59
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Летние Олимпийские игры 2024 года. Все чемпионы Фото: Benoit Tessier/Reuters

В пятницу, 26 июля, состоялось официальное открытие Олимпийских игр 2024, а уже на следующий день, 27 июля, были разыграны первые награды.

В первый день мы имеем уже нескольких олимпийских чемпионов. Продолжатся соревнования до 11 августа, когда разыграются последние награды и состоится церемония закрытия. В течение 19 дней спортсмены будут бороться за награды в 32 видах спорта. Всего будет разыграно 329 золотых медалей.

Команда Dailysports подготовила для вас список всех олимпийских чемпионов 2024

Мужчины

  • Велоспорт
    Раздельная гонка: Ремко Эвенпул (Бельгия)
    Маунтинбайк: Топ Пидкок (Великобритания)
    BMX-фристайл: Хосе Торрес Хиль (Аргентина)
  • Гребля на байдарках и каноэ
    Слалом C-1: Николя Гестен (Франция)
    Академическая гребля в парных 4-х: Нидерланды
  • Дзюдо
    60 кг: Елдос Сметов (Казахстан)
    66 кг: Хифуми Абе (Япония)
    73 кг: Хидаят Гейдаров (Азербайджан)
    81 кг: Таканори Нагасе (Япония)
  • Конный спорт
    Индивидуальное троеборье: Михаэль Юнг на Бурундуке Фрх (Германия)
    Командное троеборье: Розалинд Кантер на Лордшипс Граффало, Том МакЮэн на Джей Ди Дублин, Лаура Коллетт на Лондон 52 (Великобритания)
  • Регби-7
    Франция
  • Скейтбординг
    Стрит: Юто Хоригоме (Япония)
  • Спортивная гимнастика
    Командное многоборье: Дайки Хасимото, Кадзума Кая, Шинносуке Ока, Такааки Сугино, Ватару Танигава (Япония)
  • Стрельба
    Пневматическая винтовка/смешанные команды: Шен Лихао (в паре с Хуан Юйтин) (Китай)
    Пневматический пистолет 10 м: Се Юй (Китай)
    Пневматическая винтовка на 10 метров: Шэн Лихао (Китай)
    Стрельба в трапе: Натан Хэйлз (Великобритания)
  • Стрельба из лука
    Команда: Ким Дже-Док, Ким У-Чжин, Ли У-Сок (Южная Корея)
  • Фехтование
    Индивидуальная сабля: О Сан Ук (Южная Корея)
    Индивидуальная шпага: Кано Коки (Япония)
    Индивидуальная рапира: Чхен Ка-Лонг (Гонконг)
  • Плавание
    4 х 100 м эстафета вольный стиль: Джек Алекси, Крис Джулиано, Хантер Армстронг и Калеб Дрессель (США)
    400 м вольный стиль: Лукас Мертенс (Германия)
    100 м брас: Николо Мартиненьи (Италия)
    400 м комплекс: Леон Маршан (Франция)
    200 м вольным стилем: Давид Поповичи (Румыния)
    100 м на спине: Томас Чеккон (Италия)
    800 м вольный стиль: Дэниел Виффен (Ирландия)
    4 х 200 м вольный стиль: Джеймс Гай, Томас Дин, Мэттью Ричардс и Данкан Скотт (Великобритания)
  • Прыжки в воду
    Синхронные прыжки в воду с 10 м: Ян Хао, Лянь Цзюньцзе (Китай)
  • Настольный теннис
    Смешанные пары: Ван Чуцинь, Сунь Инша (Китай)
  • Триатлон: Алекс Йи (Великобритания)

Женщины

  • Велоспорт
    Раздельная гонка: Грейс Браун (Австралия)
    Маунтинбайк: Полин Ферран-Прево (Франция)
    BMX-фристайл: Дэн Явэнь (Китай)
  • Гребля на байдарках и каноэ
    Байдарки-одиночки: Джессика Фокс (Австралия)
    Академическая гребля в парных 4-х: Великобритания
  • Прыжки в воду
    Синхронные прыжки с трамплина: Чэнь Ивэн и Чанг Яни
    Синхронные прыжки в воду с 10 м: Чэнь Юйси и Цюань Хунчань (Китай)
  • Дзюдо
    48кг: Нацуми Цунода (Япония)
    52 кг: Дийора Келдийорова (Узбекистан)
    57 кг: Криста Дегучи (Канада)
    63 кг: Андрея Лешки (Словения)
  • Регби-7
    Новая Зеландия
  • Стрельба
    Пневматическая винтовка/смешанные команды: Хуан Юйтин (в паре с Шен Лихао) (Китай)
    Пневматический пистолет 10 м: О Е Цзинь (Южная Корея)
    Пневматическая винтовка на 10 метров: Бан Хё Чжин (Южная Корея)
    Стрельба в трапе: Адриана Руано Олива (Гватемала)
  • Стрельба из лука
    Командное первенство: Чон Хон Йон, Лим Си Хьон, Нам Со Хьон (Южная Корея)
  • Скейтбординг
    Стрит: Коко Йошидзава (Япония)
  • Фехтование
    Индивидуальная шпага: Ман Вай Конг (Гонг Конг)
    Индивидуальная рапира: Ли Кифер (США)
    Индивидуальная сабля: Манон Брюне (Франция)
    Фехтование на шпагах (командное): Италия
  • Плавание
    400 м вольным стилем: Ариарн Титмус (Австралия)
    4 х 100 м эстафета вольным стилем: Молли О'Каллаган, Шайни Джек, Эмми МакКеон и Мэг Харрис (Австралия)
    100 м батерфляй: Торри Хаск (США)
    200 м вольным стилем: Молли О'Каллаган (Австралия)
    100 м брассом: Татьяна Смит (ЮАР)
    400 м комплексное плавание: Саммер Макинтош (Канада)
    100 м на спине: Кейли Маккиоун (Австралия)
  • Настольный теннис
    Смешанные пары: Ван Чуцинь, Сунь Инша (Китай)
  • Триатлон: Кассандра Богран (Франция)

Также напомним вам, что команда Dailysports подготовила для вас информацию с общим медальным зачетом на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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