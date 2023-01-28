"Лестер" завершает сделку по трансферу звезды "Шахтера"

Хавбек донецкого “Шахтера” Тете завершает переход в “Лестер”.

Как пишет журналист Николо Скира, сделка находится в завершающей стадии.

Напомним, что сейчас бразилец сейчас играет в аренде за французский “Лион”. К “ткачам” он присоединился в конце марта 2022 года и должен был пробыть в клубе до лета 2023-го.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Тете сыграл 17 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три голевые передачи.