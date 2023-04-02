"Лестер" уволил главного тренера
Новости футбола Сегодня, 12:30
Фото: сайт "Лестера"/Автор неизвестен
Пресс-служба “Лестера” на официальном сайте объявила об отставке Брендана Роджерса с поста главного тренера.
Причиной увольнения наставника стали неудовлетворительные выступления команды. В последних шести матчах Премьер-лиги “лисы” набрали всего одно очко и теперь находятся в зоне вылета на 18-й позиции.
50-летний Роджерс тренировал “Лестер” с 2019 года. Под его руководством клуб доходил до финала Кубка Англии.
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