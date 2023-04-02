"Лестер" уволил главного тренера

Пресс-служба “Лестера” на официальном сайте объявила об отставке Брендана Роджерса с поста главного тренера.

Причиной увольнения наставника стали неудовлетворительные выступления команды. В последних шести матчах Премьер-лиги “лисы” набрали всего одно очко и теперь находятся в зоне вылета на 18-й позиции.

50-летний Роджерс тренировал “Лестер” с 2019 года. Под его руководством клуб доходил до финала Кубка Англии.

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