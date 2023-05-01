"Лестер" упустил победу над "Эвертоном" в матче аутсайдеров АПЛ

В матче 34-го тура чемпионата Англии “Лестер” и “Эвертон” сыграли вничью со счетом 2:2.

На 15-й минуте счет открыл Доминик Кэлверт-Льюин, но вскоре равновесие восстановил Чаглар Сеюнджю. На 33-й минуте хозяев вперед вывел Джейми Варди. Впрочем, во второй половине гостей от поражения спас Алекс Ивоби.

“Лестер”, набрав 30 очков, вышел на 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Эвертон” с 29 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.

“Лестер” – “Эвертон” - 2:2 (2:1)

Голы: Кэлверт-Льюин, 15 (с пенальти) - 0:1, Сеюнджю, 22 - 1:1, Варди, 33 - 2:1, Ивоби, 54 - 2:2

“Лестер”: Иверсен, Кастань, Фас, Сеюнджю, Томас (Кристиансен, 88), Ндиди (Дака, 61), Тилеманс, Сумаре, Мэддисон, Барнс (Прат, 88), Варди.

“Эвертон”: Пикфорд, Коулмэн (Паттерсон, 45), Тарковски, Кин, Миколенко, Гуйе, Дукуре, Гарнер, Ивоби, Макнил, Кэлверт-Льюин.

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