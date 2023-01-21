"Лестер" подписал защитника "Копенгагена" за 20 миллионов

Защитник “Копенгагена” Виктор Кристиансен стал игроком “Лестера”.

Как пишет официальный сайт английского клуба, контракт 20-летнего левого защитника рассчитан до 2028 года.

За молодого футболиста “Лестер” заплатил 20 млн евро.

В этом сезоне Кристиансен провел 24 матча во вех турнирах, забив один гол.

Также он является игроком молодежной сборной Дании.