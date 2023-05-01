"Лестер" определился с ценой на Мэддисона. Им интересуются топ-клубы
Новости футбола Сегодня, 05:30
Фото: инстаграм Джеймса Мэддисона/Автор неизвестен
“Лестер” готов продать полузащитника Джеймса Мэддисона в летнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.
По сведениям источника, клубу необходимы средста для улучшения финансового положения. В связи с этим, “лисы” хотят получить за футболиста от 55 до 70 миллионов евро. Впрочем, проблемой для получения такой крупной суммы может стать его истекающий контракт летом 2024 года.
Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются “Манчестер Юнайтед”, “Ньюкасл” и “Тоттенхэм”.
В нынешнем сезоне 26-летний Мэддисон провел за “Лестер” 27 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал семь результативных передач.
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