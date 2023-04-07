"Лестер" назвал "Тоттенхэму" и "Ньюкаслу" цена на Мэддисона

“Лестер” может продать полузащитника Джеймса Мэддисона, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, “лисы” оценивают футболиста в 60 миллионов евро. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются “Ньюкасл” и “Тоттенхэм”.

В нынешнем сезоне 26-летний Мэддисон провел за “Лестер” 24 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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